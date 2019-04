Trump, a los demócratas: "No me pueden someter al impeachment"

El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado este lunes 22 de abril que no ha cometido ningún crimen y que los representantes del Partido Demócrata no pueden someterlo a un 'impeachment' (juicio político).

"Solo crímenes graves y menores pueden llevar al 'impeachment'. No he cometido ningún delito (no colusión, no obstrucción), por eso no me pueden someter al 'impeachment'", declaró el presidente en su cuenta personal de Twitter.

A continuación hizo hincapié en que fueron "los demócratas" y no el presidente republicano el que ha cometido delitos.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, subrayó en días pasados que el partido Demócrata se reunirá en las próximas semanas para discutir si inician o no el proceso de 'impeachment' contra Donald Trump y si esta opción supone "el mejor rumbo para el país".

El 19 de abril, la senadora estadounidense Elizabeth Warren, la candidata presidencial demócrata, propuso que la Cámara de Representantes de EE.UU. iniciara un proceso de 'impeachment' contra Trump, tras la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller, que recoge algunos episodios que involucran al presidente en una potencial obstrucción de la investigación. (I)