Trump define al coronavirus como "virus chino" y desata indignación en Pekín

El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió un mensaje en Twitter con el que aumentó la polémica con China, país al que responsabilizó por el surgimiento del coronavirus. La respuesta llegó rápidamente desde Pekín, que acusó al mandatario de "estigmatizar" al gigante asiático.

"Estados Unidos respaldará poderosamente a aquellas industrias, como las aerolíneas y otras, que se ven particularmente afectadas por el virus chino. ¡Seremos más fuertes que nunca!", escribió el inquilino de la Casa Blanca.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!