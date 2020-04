Trump afirma que el número de muertos por coronavirus en China "es mucho más alto" que en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el número de muertos por coronavirus en China "es mucho más alto" que en el país norteamericano, después de que las autoridades de Wuhan hayan revisado al alza la cifra de fallecidos a causa de la enfermedad.

"China acaba de anunciar el doble del número de muertes a causa del enemigo invisible", ha dicho Trump a través de Twitter. Así, ha indicado que la cifra "es mucho más alta que esa y mucho más alta que en Estados Unidos". "No está ni cerca", ha zanjado.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Las autoridades de Wuhan, origen de la pandemia, han confirmado este mismo viernes 1.290 nuevas víctimas mortales y 325 casos, con lo que cuenta con 50.333 casos positivos y 3.869 fallecimientos por coronavirus.

La autoridad sanitaria de Wuhan ha explicado que este aumento se ha debido a varios factores, entre ellos el gran número de decesos que se han producido fuera de los hospitales y centros médicos, por lo que no se ha tenido constancia oficial hasta este momento.

A su vez, han sostenido que ante el inmenso número de casos, muchos de los informes y demás documentos que registraban los fallecimientos no eran tramitados a tiempo, lo que se suma a que numerosos centros y otras instituciones de salud -públicas, nacionales, provinciales, locales, privadas e improvisadas-, no estaban vinculados a la red de información epidémica del país, por lo que no pudieron informar a tiempo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, ha defendido que las autoridades han revisado el balance oficial en cuanto han podido y ha descartado que se estén encubriendo datos, como ha sugerido Trump en estas últimas semanas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió el miércoles a China "transparencia total" y que "comparta información" para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Spoke with Director Yang Jiechi about U.S.-China aid and international cooperation on #COVID19. I stressed the importance of full transparency and information sharing in this fight. We'll continue to work together to defeat this pandemic and restore global health and prosperity. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 15, 2020

El propio Trump anunció el martes su decisión de suspender la financiación a la OMS mientras lleva a cabo una "revisión del papel" que el organismo ha jugado en la pandemia, al tiempo que acusó al organismo de "encubrimiento" de la enfermedad.

Previamente, el mandatario del país norteamericano había acusado al organismo internacional de ser "chinocéntrico" por las "equivocadas" recomendaciones que, en su opinión, dio para combatir la pandemia de coronavirus. (I)