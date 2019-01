Trump amenaza con arrasar Turquía si este país ataca a los kurdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que “arrasará económicamente” a Turquía si ataca a los kurdos, a quienes también les dijo que no provoquen al Gobierno turco.

El mandatario menciona en su Twitter, además, que ya comenzó la retirada de las tropas estadounidenses en Siria, mientras se ataca “con fuerza el pequeño califato territorial restante” del grupo Estado Islámico (EI).

Estados Unidos comenzó el sábado los procedimientos para retirar sus 2.000 soldados del país árabe.

Trump afirma en su mensaje que Rusia, Irán y Siria “han sido los mayores beneficiarios de la política a largo plazo de Estados Unidos de destruir el EI en Siria”, aunque admite que “también nos beneficiamos, pero ahora es el momento de traer nuestras tropas”.

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció en diciembre que pretende lanzar una ofensiva en Siria contra las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), grupo que considera terrorista por sus vínculos con la guerrilla kurda de Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Un ataque similar fue ejecutado por Turquía en 2016 y enero de 2018, en Afrin, región que arrebataron a los kurdos, quienes denunciaron que son sometidos a todo tipo de abusos desde entonces.

No obstante, EE.UU. es el principal aliado de las YPG en su ofensiva contra el grupo terrorista EI. La retirada de las tropas estadounidenses no fue bien recibida por las milicias kurdas, que consideran que el grupo terrorista no fue vencido por completo y también temen quedarse en una situación de indefensión ante las amenazas de Turquía.

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, acusó ayer a la Unión Europea (UE) de defender al PKK, y dijo que bien podían llevarse esa guerrilla a su territorio. La declaración fue en respuesta a su homólogo de Luxemburgo, Jean Asselborn, quien denunció los ataques de Turquía. (I)