Tres muertos en tiroteo en Malina, Filipinas en un incidente confuso, aun sin definir, dicen las autoridades

Tres personas han muerto y dos más han resultado heridas por los disparos de un agresor durante una ceremonia de graduación en la Facultad de Derecho de la Universidad Ateneo de Manila, en la ciudad de Quezon, en la región de Manila (Filipinas).

La Policía ha identificado a dos de las víctimas y un portavoz ha informado de que hay un sospechoso detenido. El sospechoso ha sido arrestado tras una persecución por la calle Esteban Abada. "Seguimos recabando información. La investigación sigue abierta", ha explicado Alba, según recogen medios de ese país.

La alcaldesa de la ciudad ha condenado enérgicamente el suceso. “Este tipo de incidentes no tienen cabida en nuestra sociedad y hay que condenarlos al más alto nivel”.

Aún no se conocer más detalles pero el historial de violencia de Filipinas no reporta este tipo de hechos violentos, donde acciones como estas no se han dado hace décadas.