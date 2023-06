Trabajador del Metro de México falleció tras caer en las vías

Un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo Metro de México murió al caer en las vías de la estación Oceanía, Línea B, según un comunicado emitido por la entidad.

El momento quedó grabado por cámaras de seguridad del sistema de transporte y el clip recoge el momento en el que dos funcionarios intentan cruzar las vías y uno de ellos cae luego de que una estructura que pisó se rompiera.

El otro hombre implicado en la caída, logró recuperarse y pedir ayuda para su compañero que quedó sin conciencia en las vías y posteriormente moriría. Sin embargo nunca se notificó la causa de la muerte.

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 6, 2023

Según el portal de noticias de Yahoo, "Por otro lado, una mujer identificada en Twitter como Verónica Alexia, quien dijo ser hija del hombre fallecido, denunció: "Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad"".

Desde el Sistema de Transporte Colectivo Metro de México se emitió un comunicado en el que indicaron que mantenían su compromiso con la familia del trabajador y que ya “se da acompañamiento a los deudos en el Instituto de Ciencias Forenses”.

El titular del Metro dio el pésame a la esposa del fallecido y le extendió un saludo de respaldo absoluto, además de expresar su solidaridad con la familia.