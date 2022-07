Tormenta tiñó de verde el cielo de Dakota del Sur, Estados Unidos

Una tormenta llegó a Dakota del Sur, Estados Unidos, y tiñó de verde el cielo de la ciudad de Sioux Falls, el pasado martes.

Este fenómeno natural es conocido, según los expertos, como ‘derecho’ y es una tormenta de viento que, por lo general, se presenta de forma simultánea con tormentas eléctricas y cubre una centena de kilómetros.

En este caso, la tormenta viajó casi dos mil kilómetros y afectó a estados vecinos de Dakota del Sur como Nebraska, Illinois, Iowa, Minnesota y Montana.

Según el portal de noticias RT, “Los cielos verdes no son un fenómeno poco común, pero la razón por la que ocurren aún no está del todo clara, explica AccuWeather. El fenómeno suele ocurrir en la segunda mitad del día, cuando el sol está más cerca del horizonte. A medida que el sol en el cielo desciende, el espectro de luz cambia de azul a rojo, señala el portal”.

El color que se proyecta en el cielo es verde cuando la luz atraviesa las gotas de agua que se encuentran bajo las nubes y a su vez se mezcla con un haz rojo.

El extraño fenómeno quedó registrado en fotografías y compartidas en redes sociales.

