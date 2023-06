Toman fotografías de Mercurio a apenas 236 kilómetros de distancia

La Agencia Espacial Europea publicó una serie de fotografías de Mercurio y su superficie, tomadas por la sonda BepiColombio, durante su tercer día de vuelo.

Lo más impresionante de las fotografías es que se tomaron a apenas 236 kilómetros de distancia de la superficie de Mercurio, lo que permite apreciar una superficie con cráteres, protuberancias volcánicas y flujos de lava.

Rising out of the nightside this shadowy view taken about 15 mins after close approach accentuates the heights of snaking tectonic scarps and the depths of craters



