Tom Holland habla sobre su “relación sagrada” con Zendaya

Tom y Zendaya arrancan más de un suspiro. Aunque la joven pareja es muy reservada y no brinda mayores detalles sobre su relación, sus momentos juntos hacen que los fans crean en el amor.

Esta vez fueron declaraciones de Tom las que encendieron las redes. "Nuestra relación es algo de lo que somos increíblemente protectores y queremos mantener lo más sagrado posible", le dijo el actor de Spiderman a The Hollywood Reporter en una entrevista publicada el 14 de junio. "No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra, y no tiene nada que ver con nuestras carreras".

Este comentario encendió las redes y sirvió para despejar dudas de un supuesto alejamiento entre ambos. Los fanáticos habían notado que Zendaya, por ejemplo, no acompañó al actor en el estreno en Nueva York de la nueva serie Apple TV+, The Crowded Room.

"Ella está visitando a su abuela", explicó. "Somos dos personas muy ocupadas y estamos en lados opuestos del mundo en este momento, por lo que ella no pudo venir".

Además, Tom dejó claro que es fan N.1 de su novia. "Es maravilloso trabajar con ella", dijo Tom en el video del 14 de junio. "Podría decirse que es la persona más talentosa que he conocido. Es asombrosa".

Esta declaración estuvo acompañada por un recuerdo de su primera impresión de la estrella de Euforia, después de ver su audición para Spider-Man: Homecoming de 2016, y señaló, "Estaba tan impresionado por lo única que fue su actuación".

"Y también tan interesado", continuó, "en el hecho de que tan pronto como ella salió de la habitación, hubo una decisión unánime de que ella era nuestra MJ".

Para Tom, fue una decisión que finalmente funcionó bastante bien para él, un hecho que está feliz de admitir. Con una sonrisa descarada, agregó, "Y obviamente estoy muy feliz de que ella haya venido y hecho la prueba ese día. Estoy seguro de que puedes adivinar por qué".