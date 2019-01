Taxista regresó $ 2.600 que DT. del Cúcuta dejó olvidados en el carro

Un taxista colombiano devolvió este lunes 14 de enero al técnico del Cúcuta Deportivo, Sebastián Méndez, la suma de 2.600 dólares (cerca de 9 millones de pesos) que este olvidó en su vehículo.

El argentino, quien cumple sus primeros días como estratega del cuadro 'motilón' en la frontera, realizaba un recorrido por la ciudad, en donde tomó un servicio de taxi luego de salir de un centro comercial.

En el recorrido Méndez olvidó en la parte trasera del vehículo el dinero que era parte de sus ahorros.

El conductor del vehículo de transporte público, Hortensio Martínez, lo localizó y le entregó la totalidad del dinero.

"Es increíble porque estas cosas no suceden todos los días. La plata ya la daba por perdida, ya había llamado a Buenos Aires para que por favor me mandaran dinero y gracias a la generosidad de esta persona y gracias a Dios se recuperó el dinero", expresó el estratega del Cúcuta Deportivo.

Agregó que "yo no tengo más que palabras de agradecimiento para el señor, que seguramente lo hace muchísimo más grande. Siempre se dice que el dinero no es lo más importante, pero se necesita muchísimo y eso no se ve todos los días".

El héroe del gremio taxista en Cúcuta, como lo califican sus compañeros, indicó que devolvió el dinero "porque es lo correcto".

"Era mi deber devolver el dinero, hubiera quedado mal con mi familia, con la comunidad y los compañeros de trabajo. Lo busqué hasta que lo encontré, le regresé el dinero, me dio un abrazo y mi recompensa", dijo el conductor.

Además, contó que el técnico Méndez le dio como recompensa 127,46 dólares (400.000 pesos).

El equipo deportivo le realizará un reconocimiento especial a Martínez. (I)