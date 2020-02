CIDH se traslada a Cúcuta al no poder ingresar a Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó no haber ingresado a Venezuela debido al rechazo a su misión por parte del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

La CIDH pretendía realizar una visita a Venezuela del 4 al 8 de febrero de 2020 para reunirse con grupos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, y movimientos sociales, estudiantiles y académicos y otros actores.

Según un informe presentado en julio de 2019 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron el último año y medio en Venezuela.

La CIDH estableció la visita luego de aceptar la invitación del representante ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, Gustavo Tarre.

La organización indicó que a su delegación le fue prohibido abordar el vuelo desde la Ciudad de Panamá rumbo a Caracas, según notificación recibida por la aerolínea.

La Comisión indicó que en Venezuela hay ausencia del Estado de Derecho debido a que encuentran suspendidos los poderes de la Asamblea Nacional, hay una débil independencia judicial y no existen garantías para la celebración de elecciones libres.

El régimen de Maduro retiró en 2019 a sus diplomáticos acreditados ante la OEA, que a su vez desconoce la legitimidad del segundo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero de 2019, tras considerar que su reelección en mayo de 2018 no contó con las garantías necesarias.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos será en otro lado, aquí no, para nosotros la CIDH y la OEA no existen, no son organismos confiables”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

Ante los obstáculos para llegar a Venezuela, la misión desplegó un plan B, que implicaba su traslado a Bogotá y luego a la frontera colombo-venezolana, a Cúcuta.

“Hemos convocado a la gente (víctimas) a Cúcuta y allí los vamos a atender”, indicó la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien viaja acompañada de los comisionados Edison Lanza y Paulo Abrāo. (I)