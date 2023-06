Streamer es agredido por sus comentarios racistas

'Johnny Somali', famoso ‘streamer’, fue atacado el pasado fin de semana por un japonés quien reaccionó molesto a los comentarios racistas del joven que transmite en la plataforma Kick.

El video muestra el momento en el que el streamer es golpeado por un residente local, quien intentó asfixiarlo cruzando su brazo alrededor de su cuello. Luego del ataque, el setramer suelta el dispositivo con el que estaba grabado y se pierde visibilidad, pero se escucha que Somali le pide a su atacante que se tranquilice.

Según el portal de noticias RT, “Esta no es la primera vez que Somali es agredido en Japón. A principios de este mes recibió una bofetada de un hombre que estaba cansado de escuchar sus comentarios racistas sobre Hiroshima y Nagasaki. También fue confrontado por varias personas en un tren por expresar este mismo tipo de juicios”.

Racists Livestreamer who was Harassing Japanese citizens has been Attacked... pic.twitter.com/3ACsoDnW2B