Starship explotó minutos después del despegue en EE.UU

La compañía SpaceX lanzó este jueves, 20 de abril de 2023, el Starship. Se trata de una nave de gran capacidad con la que Elon Musk, el multimillonario líder de la firma, quiere llevar hasta 100 personas a la Luna y Marte.

El despegue se dio pasadas las 15:30 de la tarde (hora peninsular) desde la base de la empresa, ubicada en la localidad tejana de Brownsville, en Estados Unidos.

Sin embargo, el cohete Super Heavy, el más potente de la historia, explotó poco después del despegue. Pese a ello, la compañía SpaceX lo ha considerado un éxito porque la nave se ha alejado lo suficiente de la plataforma sin causar daños. Además, les ha dejado varios aprendizajes y experiencias para próximos despegues.

Previo al lanzamiento hubo tensión entre los operadores. Ellos detuvieron la cuenta regresiva a 40 segundos del despegue para realizar comprobaciones sobre la presurización del propulsor, según reseña El País.

Tras el fallido intento, la empresa señaló que “con una prueba como esta, el éxito se cifra en todo lo que podamos aprender, y el lanzamiento de hoy mejorará la fiabilidad de Starship a medida que perseguimos el objetivo de llevar la vida a otros planetas”.

El multimillonario ha dicho lo propio a su equipo de trabajo. “Han aprendido mucho” de cara al próximo lanzamiento, que se realizará “en unos meses”.

Starship es parte fundamental para la carrera espacial hacia la Luna que lidera Estados Unidos. En una nave similar también viajarán un equipo de astronautas, entre ellos, una mujer y un hombre afro. Pero, debido a las fallas de hoy, su salida puede retrasarse.

Mire el video aquí:

FTS abort. Well done Booster 7 (and Ship 24)! That was still a big win. Launch site is fine and got a lot of first stage data!



Next up, Booster 9!https://t.co/npUj2AHByW pic.twitter.com/KRxBwsLlKq