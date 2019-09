En un video que se viralizó en redes sociales muestra a familias con niños (sobrevivientes del huracán categoría 5 Dorian) que desembarcan del ferry con trayecto a Estados Unidos. Una fuente anónima confirmó a la CNN que hasta 130 personas bajaron del barco.

La Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) no permitió el ingreso de los indocumentados. Pese a que miles de familias perdieron sus papeles en el huracán.

En su sitio web, la CBP especifica que no se requieren visas para los residentes de las Bahamas que ingresan a Estados Unidos desde las islas, pero para viajar deben poseer un pasaporte válido o documentos de viaje, no tener antecedentes penales y llevar un certificado policial emitido en los últimos seis meses. Este último certificado es complicado de tramitar en estos tiempos de crisis humanitaria donde no hay luz ni Internet.

Big problems on the ferry from Freeport to Florida — announcement just made that any Bahamian without a visa must now get off. This is not normal. Nornally Bahamians can travel to USA with passport and a printout of their police record. This is a mess. pic.twitter.com/DESUm2qBGE — Brian Entin (@BrianEntin) 8 de septiembre de 2019

“Esto es el colmo de la crueldad, negar la ayuda a quienes más la necesitan”, publicó el aspirante presidencial demócrata Beto O’Rourke en Twitter. “Esta administración ha dicho que las palabras en la Estatua de la Libertad deberían reescribirse y, en sus acciones, ya están cambiando quiénes somos como país”.

El huracán Dorian dejó la semana pasada a las Bahamas totalmente destruidas y sus habitantes recién están lidiando con las secuales. Las autoridades confirmaron la muerte de 45 personas, y se espera que ese número aumente drásticamente.

Cientos de personas siguen desaparecidas y casi 70.000 más han quedado sin hogar y ahora buscando desesperadamente una salida.

La CBP afirmó que durante el fin de semana, cerca de 1.500 evacuados llegaron a Palm Beach, Florida, a bordo del crucero humanitario Grand Celebration. Todos ellos fueron debidamente documentados para ingresar al país.

“CBP confía en que las compañías de transporte, tanto en el aire como en el mar, se comprometan a garantizar la seguridad y el bienestar de cualquier persona que haya sido afectada por esta tragedia y que requiera de una comunicación transparente y planificación de recursos adecuados para recibir cualquier llegada”, agregó la CBP en su comunicado del domingo. (I)