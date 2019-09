Edward Snowden volverá a EE.UU. si prometen un "juicio justo"

El excontratista de inteligencia Edward Snowden anunció que quiere regresar a Estados Unidos si se garantiza un juicio justo: "Quiero regresar a los Estados Unidos, ese es el objetivo final".

"Si voy a pasar el resto de mi vida en prisión, mi única demanda es que haya un juicio justo, pero el gobierno estadounidense no lo garantiza porque no me permitirá defenderme por preservar el interés público de defensa nacional", agregó.

Snowden era empleado en la agencia estadounidense de inteligencia NSA y decidió revelar en 2013 la existencia de un sistema de vigilancia mundial de comunicaciones y de Internet. Sus defensores lo elogian por defender la privacidad, pero EE.UU. lo acusa de espionaje, robo de secretos de Estado y por poner en peligro la seguridad nacional.

La ministra de justicia francesa, Nicole Belloubet, agregó que si dependiera de ella, le ofrecería asilo a Snowden. No obstante, dejó claro que hablaba a título personal y que no se trataba de una oferta oficial.

El hombre de 36 años y que vive exiliado en Moscú, aseguró en una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC -coincidiendo con la publicación de sus memorias, "Vigilancia Permanente" ("Permanent Record")-, que nunca fue su intención terminar en Rusia, aunque ahora no está buscando "activamente" otro destino. Su permiso de residencia fue renovado hasta 2020.

"Pedí asilo a 27 países diferentes en el mundo, aliados de EE.UU. como Francia, Alemania, Noruega, sitios que sentía que el Gobierno y el pueblo estadounidense podían sentirse cómodos de que estuviera...Y cada vez que uno de esos países estaba cerca de abrirme sus puertas, en sus ministerios de Exteriores sonaba un teléfono, y al otro lado de la línea un alto funcionario estadounidense, o el entonces secretario de Estado, John Kerry, o el entonces vicepresidente, Joe Biden".

De acuerdo con Snowden, Kerry y Biden -hoy favorito en las encuestas para ser el candidato demócrata a la Casa Blanca en 2020- amenazaban con "consecuencias" a los países que estaban dispuestos a darle asilo, lo que provocó que tuviese que quedarse en Rusia, donde lleva los últimos seis años. (I)