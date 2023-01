Shakira consigue ser la canción con más reproducciones en 24 horas en el canal de Bizarrap

Algo que se esperaba finalmente sucedió, la canción que Shakira sacó con el argentino Bizarrap se convirtió en la que consiguió el mayor número de reproducciones 24 horas después de publicada. En el primer lugar estuvo el tema que el puertorriqueño Residente sacó hace ya seis meses. Ahora la colombiana duplicó esa cifra.

El tema de la colombiana alcanzó los 50 millones visitas en un solo día de publicada algo con lo que además rompe el récord del debut más grande de cualquier canción latina en la historia de YouTube. Así lo destacó Pop Base.

