Series y películas que se estrenarán en julio en Netflix, HBO+, Disney y Amazon

En julio se estrenarán nuevas series y películas que generan interés. Una de ellas es el resto de la cuarta temporada de Stranger Things, que quedó inconclusa cerca del clímax de su historia. A continuación, estos son los estrenos de este mes.

NETFLIX

Stranger Things 4. Julio inicia con el segundo volumen de la cuarta temporada. Tendremos en total tres episodios más con los que los hermanos Duffer concluirán esta temporada. La última tanda tendrá una duración grupal de más de tres horas, dijo Netflix. El episodio número ocho durará una hora y 25 minutos y el último episodio de la temporada casi dos horas y media.

Resident Evil. La plataforma hace esta descripción sobre su nueva serie: "Año 2036: 14 años después de que la propagación de Joy causara tanto dolor, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas sedientas de sangre, infectadas y alucinantes. En esta carnicería absoluta, Jade está obsesionada por su pasado en New Raccoon City, por las escalofriantes conexiones de su padre con la siniestra Corporación Umbrella, pero sobre todo por lo que le sucedió a su hermana, Billie". Esta producción contará con 8 episodios y estrena el 14 de julio.

Pipa. Se trata de una cinta argentina dirigida y escrita por Alejandro Montiel que cuenta la historia de Manuela Pipa Pelari, una policía retirada que busca no solo cambiar su vida, sino la de otros. La película estrena el 27 de julio.

Rebelde. No tuvimos que esperar años para tener la segunda temporada de la reinvención de una de las series musicales de culto en Latinoamérica, "Rebelde". Netflix dio a conocer esta semana el regreso de la producción con este video musical, en el que el elenco interpreta "Siempre rebeldes". Todavía no hay mucha información de lo que veremos en esta ocasión. Lo único que sabemos es que la temporada estrena el 27 de julio.

AMAZON

Ana. La actriz mexicana Ana de la Reguera regresa a las pantallas con la segunda temporada de su serie "Ana". La primera temporada, la producción fue galardonada con los premios GLAAD e Imagen. La serie es una ficción basada en la propia historia de De la Reguera. La producción estrena el 22 de julio.

The Terminal List. "The Terminal List sigue a James Reece (Chris Pratt) después de que todo su pelotón de Navy SEAL es emboscado durante una misión encubierta de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia con recuerdos contradictorios del evento y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que sale a la luz nueva evidencia, Reece descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos", dice la reseña. La primera temporada ya está en la plataforma.

Paper Girls. Nos subimos a una máquina del tiempo y regresamos a 1988 para ver cómo un grupo de chicas suben en esa misma máquina y son transportadas a 2019. ¿Te imaginas tener que enfrentar en pocos segundos a tu yo de adulto? Esto es lo que viven las protagonistas de "Paper Girls", otra nueva serie que llega a Prime Video. La primera temporada estrena el 29 de julio a nivel global.

DISNEY+

High School Musical 3, El Musical, La Serie. Si quieres entender el fenómeno en el que se ha convertido Olivia Rodrigo, quizás debas ver esta serie. La cantante y actriz es conocida por su papel en esta producción que estrena en julio su tercera temporada.

Zombies 3. Disney+ también estrena otra producción, en esta oportunidad una película original, con una historia juvenil. Se trata de "Zombie 3". La cinta llega a la plataforma el 15 de julio.

HBO+

The Anarchists. No todo son series y películas, también en la lista de estrenos se incluyen documentales como lo nuevo de HBO Max, parte de Warner Bros. Discovery. La serie documental está basada en la conferencia organizada por el empresario canadiense Jeff Berwick en Acapulco, México, para promover ideas anarquistas. El documental se estrena el domingo 10 de julio. Los episodios restantes serán emitidos cada domingo durante cinco semanas.

The Bob's Burgers Movie. Las aventuras -y canciones- de esta peculiar familia Belcher ya estrenó en la pantalla grande en Estados Unidos y ahora tendrás la historia en tus dispositivos móviles y televisión. "The Bob's Burgers Movie" está basada en la serie animada del mismo nombre. Por supuesto, la tragicomedia y la música serán protagonistas de esta versión de larga duración. La cinta llega a HBO Max el 12 de julio.

Pretty Little Liars: Original Sin. En esta oportunidad, tenemos una espeluznante temporada de 10 episodios que nos llevará a Millwood, Pensilvania. "Hace 20años, una serie de eventos trágicos casi destrozó la ciudad de trabajadores de Millwood. Ahora, en la actualidad, un grupo dispar de chicas adolescentes, un grupo completamente nuevo de Little Liars, se encuentran atormentadas por un asaltante desconocido y obligadas a pagar por el pecado secreto cometido por sus padres hace dos décadas". La serie se estrena el 28 de julio en HBO Max.