Sergio Agüero perdió la paciencia en media transmisión en vivo

El pasado fin de semana, luego de que Kuni Sports cayera ante Porcinos en una fecha más de la Kings League, se vivió un momento tenso entre Sergio Agüero y Will.

Es que Will hizo ademanes de llanto y luego dijo “Kuni llora, sigue llorando”. Esto desató la ira del exfutbolista quien no contuvo su reacción y soltó una serie de comentarios que puso incómodos a Ibai a sus acompañantes.

Según el portal de noticias Infobae, “Automáticamente, las sonrisas de la cabina desaparecieron al darse cuenta de que Sergio se había enojado de verdad. “Decile que dije yo que cuando vaya que me lo diga en la cara a ese Will. Que se cree canchero. Cerrá el **to. Este no es tu programa, es el de Ibai”, continuó”.

Luego del remezón, Will publicó una disculpa en sus redes sociales indicando que todo era show, que nunca tuvo la intención de ofender a Agüero.