Senador estadounidense presentó propuesta para prohibir Tik Tok

El senador republicano por Florida Marco Rubio presentó este martes 13 de diciembre de 2022 una propuesta bipartidista para prohibir la red social china TikTok en territorio estadounidense ante el temor de que la empresa matriz de la plataforma, ByteDance, pueda espiar en favor de Pekín.

El senador, uno de los republicanos más destacados, lanzó un comunicado en el que alerta de que, según la legislación china, ByteDance está obligada a poner los datos de la aplicación a disposición del Partido Comunista de China.

"Desde el director del FBI hasta los comisionados de las Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y los expertos en seguridad cibernética, todos han dejado en claro el riesgo de que TikTok se use para espiar a los estadounidenses", ha dicho.

En su comunicado, Rubio defendió la puesta en marcha de una legislación que proteja a los ciudadanos al "bloquear y prohibir todas las transacciones de cualquier empresa de redes sociales en, o bajo la influencia de, China, Rusia y varios otros países extranjeros".

El senador republicano se hizo eco de que tanto su compañero de partido, el representante por Wisconsin Mike Gallagher, como el demócrata por Illinois Raja Krishnamoorthi, han presentado "una legislación complementaria" en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En palabras de Rubio, TikTok no se trata tan solo de una red social de vídeos, sino que constituye "una aplicación que recopila datos sobre decenas de millones de niños y adultos estadounidenses todos los días", con lo que aseguró que "no hay más tiempo que perder" y es hora de "prohibir definitivamente" TikTok.

Por su parte, Krishnamoorthi inciodió en que, en un momento en el que el Partido Comunista Chino y "otros adversarios" de Estados Unidos buscan "cualquier ventaja" en contra de Washington a través del "espionaje y la vigilancia masiva", es "imperativo" oponerse al control de redes sociales por parte de estos gobiernos.

Sen. Rubio and Sen. @ChrisCoons introduced legislation to establish March 9 as the annual National Hostage and Wrongful Detainee Day.



Read more ?https://t.co/6nulH6l92U