Salvan a un perro de caerse de un edificio

Asustado y sin saber qué hacer, así se ve a un perro sentado sobre lo que parece ser parte de un aire acondicionado afuera de un edificio.

En un video compartido en redes sociales se puede observar como el can mueve su cola y mira a todas partes mientras en la parte de abajo varias personas extienden una manta por si llega a caerse.

Las imágenes muestran como, para poder rescatarlo, desde otro edificio dos personas sacan una tabla de madera por una ventana e intentan colocarla cerca del peludo.

Con silbidos y gestos intentan que el perro pase por el tablón mientras en la parte de abajo el resto de personas siguen con la manta la trayectoria del animalito por si llegara a caerse.

Finalmente es rescatado y todo quedó tan solo en un susto.

How did this poor puppy manage to get there? good on those humans for saving it! pic.twitter.com/MJluZxtfcJ