Foto de un joven venezolano en llamas, primer premio del World Press Photo 2018

El fotógrafo de la AFP Ronaldo Schemidt ganó el premio a la foto del año del World Press Photo 2018 por una imagen de las protestas en Caracas, que simboliza una Venezuela "en llamas", según dijo el jurado.

La imagen se tomó el año pasado durante enfrentamientos entre la policía y opositores al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El jurado afirmó haber elegido la foto como ganadora porque "desencadena una emoción instantánea".

La fotografía captó el momento en el que Víctor Salazar, un estudiante de bioanálisis de 28 años, ardía como una antorcha. Con otros jóvenes manifestantes, había hecho estallar el tanque de gasolina de una motocicleta militar el 3 de mayo en la Plaza Altamira, en Chacao, en el este de Caracas.

Según los organizadores del premio, el joven sufrió quemaduras de primer y segundo grado, pero sobrevivió.



El premio se entregó este jueves 12 de abril durante una ceremonia en Ámsterdam (Holanda).

Congratulations to Ronaldo Schemidt (@rschemidt) World Press Photo of the Year winner, pictured with our Managing Director @LarsBoering; Prince Constantijn of the Netherlands; & last year's Photo of the Year winner @BurhanOzbilici



Photo: Frank van Beek / Hollandse Hoogte pic.twitter.com/tQeerOSjo0