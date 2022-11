Robo que terminó en un accidente

Un joven de 17 años ingresó a robar en una tienda de Louis Vuitton en Estados Unidos. Sin embargo, por intentar huir se lanzó contra una ventana de cristal que no se rompió y le causó un fuerte golpe.

El video captado por una cámara de seguridad del local muestra como el ladrón corrió en busca de la salida con varias bolsas en sus manos. Este sujeto intentó escapar rompiendo el vidrio de la ventana pero terminó en un aparatoso impacto que lo dejó tendido e inconsiente en el suelo.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp