Riña entre conductor y pasajero terminó en tiroteo en Estados Unidos

La cámara de seguridad de un bus de Estados Unidos, captó cómo una discusión entre un pasajero y el chofer fue subiendo de tono hasta convertirse en un tiroteo.

Según medios internacionales, el conductor del bus, identificado como David Fullard, se habría negado a dejar bajar al pasajero, identificado como Omarri Tobias, entre paradas en Charlotte, Carolina del Norte, lo que provocó la ira del usuario quien sacó un arma y abrió fuego contra el chofer.

Ante el ataque, el chofer también sacó un arma y disparó en contra de Tobias, lo que pdesató un intercambio de balas y destruyó parte de la estructura del transporte. Los dos implicados resultaron gravemente heridos.

El portal RT detalla que “El pasajero fue detenido y actualmente se enfrenta a varios cargos, entre ellos el de agresión con arma mortal”.

Argument turns into shootout between bus drive, passenger.

-

CHARLOTTE, N.C. — Surveillance video released Friday by the Charlotte Area Transit System shows the May 18 shooting aboard a CATS bus between the driver and a passenger.⁰-⁰The shooting occurred after the passenger,… pic.twitter.com/fDDRDRhq2A