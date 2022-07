Durante un concierto, Ricardo Montaner fue sorprendido por un fanático chileno

Como parte de la gira “Montaner Tour 2022”, el cantautor Ricardo Montaner visitó Chile, sin pensar que dentro del público uno de sus fans lo sorprendería.

Entre los asistentes se encontraba un actor chileno, Claudio Olate, quien es conocido en su país por el arte de imitar a artistas reconocidos.

Durante la presentación Montaner pidió que le entreguen el micrófono, cuál fue su sorpresa, cuando sonó la melodía de la canción “me va a extrañar”, el actor comenzó a cantar, esto llamó la atención de Montaner y el público ya que la voz era similar al del intérprete original.

La imitación del artista causó asombro en los espectadores, al punto que Ricardo Montaner se retiró del escenario por un momento para que Claudio Olate siguiera cantando. Al volver, Montaner pidió que el público le brindara aplausos por la impecable e inesperada participación de este seguidor.

El interprete dió palabras de agradecimiento al fanático, "te agradezco mucho, ojalá la gente se diera cuenta lo espontáneo que fue y que no tenía la más mínima idea de la sorpresa con la que yo me iba a encontrar". Segundos después, el actor rompió en llanto, ya que no se imaginaba que durante el concierto algo de esa magnitud iba a ocurrir.

Este acto causó reacciones en plataformas digitales que hicieron viral el video en donde canta Olearte al ser catalogado como único y especial por parte de todos.