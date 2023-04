Revelan un mensaje oculto en un capítulo de Los Simpson

Los fanáticos de Los Simpson descubrieron recientemente un mensaje oculto en una de las bromas más populares de la familia sátira de la televisión.

Se trata del episodio 22 de la tercera temporada, en el que Bart quiere ir a su primer concierto de Rock, pero Marge no está de acuerdo. Entonces Homero interviene y le dice que no hay peligro de que su hijo vaya al evento. “Marge, yo he ido a miles de conciertos de heavy metal y no me ha pasado nada", dice el padre de la familia.

Pero luego Marge le dice algo a Homero, quien no puede escucharla a causa de una tinninuts, un timbre en los oídos. Los espectadores tampoco pueden oír qué es lo que dice la madre de Bart.

Según el portal de noticias RT, “31 años después de su estreno, el editor de video Ewzzy Rayburn ha logrado resolver el misterio y compartió el audio original, oculto bajo el pitido, en su cuenta de Twitter. Esto es lo que Marge responde: "De acuerdo, pero asegúrate de que no se quede con la actitud de la banda hacia las mujeres, el licor, la religión, la política, en realidad, con nada"”.