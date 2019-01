Abren túnel para rescatar a niño atrapado en pozo en España

Equipos de rescate comenzaron este martes 15 de enero a abrir un túnel de entre 50 y 80 metros de longitud para intentar llegar a la zona de un pozo donde está atrapado, según se cree, un niño de dos años, en la localidad malagueña de Totalán (sur español).



Según su familia y otros testimonios, el menor se cayó al pozo el domingo pasado, un conducto de 25 centímetros de ancho y 110 metros de profundidad para la prospección de agua, situado en una finca privada de campo.



Los trabajos del túnel, que será excavado horizontalmente, se iniciaron después de que las máquinas empleadas para succionar la tierra bajo la que podría estar el menor encontraran una masa compacta a 73 metros de profundidad, que no se puede extraer.



En la operación se aprovecha la pendiente de la montaña donde se encuentra este pozo, en la sierra de Málaga.



Según las autoridades españolas, esta es la alternativa más segura de las tres posibilidades que se estudiaban; las otras dos, la apertura a cielo abierto y la creación de un túnel paralelo al pozo, no están descartadas sin embargo.



Hay tres factores que condicionan la operación: la seguridad del pequeño, emplear el menor tiempo posible y la orografía del terreno, que dificulta los trabajos y su seguridad.



Los servicios de auxilio encontraron una bolsa de golosinas y también sacaron un vaso del pozo, aunque la cámara introducida en el conducto por el momento no ha obtenido ninguna imagen que constate la presencia del niño. (I)