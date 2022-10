Rescatan a un centenar de migrantes, entre ellos 22 niños, en el Mediterráneo

El barco de rescate 'Geo Barents' de Médicos sin Fronteras ha anunciado este viernes el rescate de 103 personas, entre ellas 22 niños, que navegaban a la deriva en aguas del Mediterráneo central.

El equipo de salvamento de la ONG actuó tras recibir una alerta sobre un barco de madera en peligro donde navegaban los migrantes, entre ellos un hombre herido con una pierna rota.

MSF ha aprovechado para criticar la actuación del Ejército maltés por "descuidar su obligación legal de coordinar estos rescates y brindar asistencia, a pesar de que las autoridades pertinentes fueron informadas todo el tiempo".

La ONG lamenta que "sin los esfuerzos conjuntos de los equipos de rescate" de las organizaciones humanitarias "371 personas podrían haberse ahogado en menos de un día", según un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"La indiferencia y la falta de coordinación de las autoridades competentes es inaceptable", lamenta.

?BREAKING

Our team conducted another rescue. 103 people, including 22 children and a man with a broken leg, were on a wooden boat in distress located in international waters. pic.twitter.com/PJHd8rCqZA