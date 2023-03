Ren y Nat, las presentadoras de noticias creadas por la Inteligencia Artificial

Ren Xiaorong y NAT son dos presentadoras de noticias que fueron generadas por la Inteligencia Artificial.

La primera fue creada por People’s Daily, un medio estatal chino. En su presentación aseguró que puede trabajar las horas durante los 365 días del año. Es capaz de interactuar con el público mediante una aplicación, aunque por ahora el temario es limitado.

Meet Ren Xiaorong, the latest AI news anchor at state media outlet People's Daily. Read more about this virtual presenter here: https://t.co/EMepqzgBvS pic.twitter.com/IMxyr17vG0