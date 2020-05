Arrecian las protestas por muerte de afroamericano a manos de policías

Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías arreciaron la noche del miércoles 27 de mayo en Mineápolis, con enfrentamientos y saqueos, mientras crece el clamor por el arresto del agente responsable del crimen.

En plena pandemia, miles de personas regresaron a las calles por segundo día consecutivo en una serie de protestas que incluyeron actos de repudio ante las viviendas del policía que asfixió a Floyd con su rodilla y del fiscal del condado.

También incluyeron enfrentamientos con la Policía, que disparó gases lacrimógenos y balas de goma en varios puntos de la ciudad, así como el saqueo a unos grandes almacenes Target y a una licorería, y el incendio de una tienda de autopartes.

Minneapolis burning down over the death of #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ja9QiCjVOZ