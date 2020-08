Protestas en Israel por violación de una menor por más de treinta hombres en Eliat

Los israelíes salieron la noche del jueves 20 de agosto, en una treintena de ciudades del país para expresar su indignación por la violación de una menor de 16 años por más de 30 hombres en un hotel de la localidad de Eliat la semana pasada.



Las manifestaciones han ocurrido en 33 localidades del país, entre ellas Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y la propia ciudad de Eliat, una zona turística próxima al mar Rojo.



Según una investigación preliminar, la menor viajó con una amiga a la ciudad balneario donde se encontró con varios conocidos de su amiga. De acuerdo con los testimonios de la víctima, ella y su compañera comenzaron a beber alcohol y en un momento la adolescente subió a una de las habitaciones para usar el baño. En esa habitación, según ella, fue violada por decenas de hombres.



Las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel mostraban a una fila de hombres en el pasillo, esperando su turno para violar a la niña.



Hasta el momento han sido detenidos dos jóvenes de 27 años en conexión con este caso, en el que hay tantos sospechosos involucrados que la Policía ha tenido que establecer una unidad especial de investigación.



Según las primeras pesquisas, uno de los detenidos, residente de una población no especificada del norte de Israel, habría intercambiado mensajes con la víctima, a la que habría advertido de que su violación había sido grabada en vídeo.



El defensor público de este sospechoso, Lior Ronen, se ha limitado a informar que su cliente "niega toda responsabilidad". El otro sospechoso ha sido acusado de violación, conspiración para cometer un crimen, y negación de auxilio.



Su abogada, Ofra Siboni, ha explicado que su defendido no pudo hacer nada para impedir la violación. "Tenía miedo de los otros hombres", ha esgrimido, en declaraciones recogidas por el 'Yedioth Aharonoth'.



El primer ministro Benjamin Netanyahu ha calificado el incidente de "crimen contra la humanidad".



"Mi esposa y yo hemos conocido esta mañana la presunta violación en grupo en Eilat. Es horrible, no hay otras palabras para describirlo. No es solo un crimen contra esta niña, sino un crimen de lesa humanidad, que merece toda condena", ha declarado el primer ministro israelí.



El incidente también ha sacudido la conciencia pública y desatado la indignación de diputados y grupos de derechos de las mujeres. El alcalde de Eilat, Meir Yitzhak Halevi, ha denunciado el asalto como "un comportamiento animal, de hombres inmorales, a los que espero que se les trate con todo el rigor de la ley".



La Red de Mujeres de Israel ha manifestado también su repulsa en un comunicado: "Treinta hombres esperaron en fila para violar a una niña de 16 años, mientras los titulares de los periódicos todavía tratan los mismos temas. La vida de una joven se ha hecho añicos, y nuestros corazones están con ella". (I)