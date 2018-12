Presidentes latinoamericanos desearon Feliz Navidad en redes sociales

En Latinoamérica se celebró el lunes 24 de diciembre de 2018 la Nochebuena, mientras que este martes 25 se conmemora Navidad. Los ciudadanos compartieron en familia, con amigos y seres queridos en una fecha de amor, paz y unión.

Los presidentes de los países de la región aprovecharon la coyuntura para enviar un mensaje fraterno a sus mandantes. De esta manera expresaron sus mejores deseos para el próximo año y ratificaron sus planes de gobierno.

Lenín Moreno, quien se encuentra en España de vacaciones, recordó que en esta época se deben reforzar los lazos familiares, así como entregar amor y solidaridad al resto. El Jefe de Estado no pasó Navidad ni pasará Fin de Año en el Ecuador.

El hasta hace poco recién posesionado presidente de Colombia, Iván Duque, se filmó un corto video para colgar en sus redes sociales y pedirle a sus compatriotas a construir un país más unido. El “sueño común” al que se refiere Duque se basa en oportunidades para todos.

Cuatro días atrás, Duque dio una de las noticias más esperadas por Ecuador y Colombia. El narcoterrorista alias ‘Guacho’ fue abatido por un francotirador. El disidente de las FARC fue el cabecilla de la organización criminal que asesinó a nueve ecuatorianos y tres colombianos en este 2018.

En medio de una crisis política y económica, Nicolás Maduro no dejó escapar la oportunidad de dirigirse a los venezolanos. En una cadena de televisión y radio deseó una feliz Navidad a su gente. “Que el año 2019 sea un año grande de prosperidad”, finalizó.

Un éxodo de venezolanos abandonó su nación por los problemas económicos, lo que resultó en un problema migratorio que requirió el análisis de los gobiernos de toda la región.

Argentina es otro estado con problemas en economía y constantes arremetidas políticas contra Mauricio Macri. El exgobernador de Buenos Aires, a diferencia de otros mandatarios, solo tuiteó “feliz navidad”, sin agregar nada más. Su mensaje fue criticado por los internautas.

Jair Bolsonaro (electo presidente de Brasil), Martín Vizcarra (Perú), Juan Orlando (Honduras) o Carlos Alvarado (Costa Rica) también usaron sus redes sociales para participar en los mensajes navideños a la población.

Aunque no es latinoamericano, Donald Trump fue otro de los presidentes del mundo en desearle una feliz navidad a sus compatriotas. A través de su cuenta de Twitter escribió “Merry Christmas”, publicación que hasta las 10:00 de este martes tenía más de 34 mil retuits y 157 mil ‘me gusta’.

Trump también informó que en la víspera de Navidad estuvo trabajando en diferentes temas, uno de ellos en consolidar una mejor relación con Corea del Norte. “Soy positivo en miras de mi próximo encuentro con Kim Jong Un”, manifestó. Luego hizo labor social con su esposa Melania. (I)

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI