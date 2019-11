Presidente de México firmó acuerdo por la igualdad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, firmó el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el que comprometió al gobierno de su administración a generar trabajo formal, educación, salud y seguridad a las mujeres . Agregó serán mujeres quienes integren la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pacto tiene seis objetivos: que haya más trabajo formal y mejor remunerado, garantizar educación, generar paz y seguridad, generar empleos con más tiempo propio para el cuidado de sus familiares, mejorar la salud y procurar vida digna y procurar una nueva cultura nacional de respeto a la mujer.

López Obrador señaló que gran parte de los apoyos a la mujer van también encaminados en la atención a grupos vulnerables y de extrema pobreza, por lo que en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores y el Apoyo para hijos de mujeres trabajadoras, la mayor parte de beneficiarios son mujeres.

"No habrá en este gobierno discriminación, no vamos apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la constitución y no habrá machismo; pero este es un proceso, de va avanzando, vamos a estar procurando que haya igualdad", anunció

El MANDATARIO añadió que el objetivo principal de su gobierno es darle atención preferente a los más necesitados, y que se considera la justicia como darles más a los más pobres, porque "no puede ver trato igual entre desiguales".

Durante la firma del acuerdo participaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman; quienes presentaron los resultados de 32 foros estatales que se realizaron para constituir el acuerdo. (I)