Premio Sajarov alerta a la UE que no debe confiar en Putin

Casi un año después de que el Parlamento Europeo le otorgara el premio Sájarov de 2018, el cineasta ucraniano Oleg Sentsov recogió este martes el galardón en una ceremonia en la Eurocámara (Estrasburgo, Francia) con una advertencia a la Unión Europea de que debe desconfiar del presidente ruso, Vladímir Putin.



Sentsov había sido condenado a 20 años de prisión después de que Rusia le declarara culpable de perpetrar dos ataques terroristas y de preparar un tercero en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Por ello no estuvo presente en la entrega del premio en diciembre de 2018, cuando su prima Natalya Kaplan leyó un discurso del intelectual entonces cautivo.



En septiembre, Sentsov fue liberado en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania tras cinco años en la cárcel.



El cineasta, que afirmó que el premio es "para todos los presos políticos ucranianos que han pasado por las cárceles rusas y para todos los que siguen encerrados", quiso advertir a la Eurocámara de que no se fíe de Putin y dijo que él no lo hace.



"Se habla mucho de posibles negociaciones, de un posible acuerdo de paz con Rusia. Yo no me fío de Putin y les diría que tampoco se fíen ustedes de él. Rusia y Putin sin ninguna duda les acabarán engañando", alertó Sentsov en un discurso antes de recoger el premio.



El ucraniano insistió en que Rusia "no quiere aplicar una política a la europea" sino que Ucrania "se doblegue" para poder "controlarla por la fuerza".



Sentsov, que durante sus cinco años en prisión estuvo en huelga de hambre para reclamar a Rusia la liberación de todos los presos políticos, dedicó el premio igualmente a los activistas que siguen luchando por Ucrania y a los militares que trabajan en pro de la independencia de Crimea, "algunos de ellos pagando el precio de su vida".



Ante la Eurocámara, el ucraniano señaló que, pese a sus retos internos, la UE "sigue avanzando" y reconoció que "casi le da envidia" que los problemas de la Unión Europea sean diferencias de opinión sobre cómo desarrollarse, reformar el proyecto comunitario o avanzar hacia una mayor integración.

Problemas de Ucrania en otra categoría



"Nuestros problemas son mucho más complejos y graves. Un sistema corrupto, antiguo, sin cambios históricos y las agresiones militares que venimos sufriendo. Nuestros problemas están en otra categoría", dijo Sentsov a los eurodiputados.



No obstante, afirmó que son el país "más eurooptimista del planeta", porque saben "que no hay otro camino para el desarrollo y supervivencia como nación".



"Si en cualquier momento ustedes quieren analizar la posibilidad de hacerse amigos de Putin pasándonos por alto, les pido que se acuerden de las miles de personas que han perdido la vida en Ucrania, de los centenares de jóvenes que sufren, están entre rejas y están siento torturados ahora mismo, mientras hablamos", advirtió.



Antes de entregarle el premio, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, reiteró el reclamo de la Eurocámara para la liberación de los presos políticos ucranianos en Rusia, así como la del galardonado con el Sájarov en 2012, el opositor y también cineasta iraní Nasreen Sotoudeh, detenido y sentenciado a 38 años de cárcel tras haber sido liberado.



También las Damas de Blanco que luchan por la libertad de los presos políticos en Cuba, galardonadas en 2005, deben hacer frente a la intimidación de las autoridades de este país, recordó Sassoli.



Sentsov recibió el premio en 2018 con los votos a favor de los grupos parlamentarios popular, liberal y conservador, imponiéndose a la candidatura de las ONG dedicadas a salvar vidas de inmigrantes en el Mediterráneo, a propuesta del grupo socialista y de los ecologistas; y de Nasser Zefzafi, líder del movimiento de protesta Hirak de la región marroquí del Rif, candidatura presentada por la Izquierda Unitaria.



El Parlamento Europeo concede desde 1988 el premio Sájarov, un galardón nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov.



Dotado con 50.000 euros, desde entonces lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas.



En la edición de 2019, el galardón ha recaído en el activista por los derechos de la minoría uigur en China Ilham Tohti, un profesor universitario condenado en 2014 a cadena perpetua por cargos relacionados con el separatismo. EFE (I)