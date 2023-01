¡Por error! Colombiano, cuyo nombre es homónimo al de un narcotraficante, ha estado tres veces en prisión

Varias agencias. René Martínez Gutiérrez, colombiano de 46 años, ha sido detenido tres veces. No ha cometido ningún delito ni ha estado inmiscuido en algún altercado. Su único delito es tener el mismo nombre de un narcotraficante de Perú (homónimo). Su historia fue recogida por la revista Semana, de Colombia, este miércoles 25 de enero de 2023.

El hombre cuenta que esta coincidencia le ha significado un calvario judicial, ya que sobre el narcotraficante pesan varias órdenes de captura dentro y fuera de su país natal.

En el 2010, Martínez vivía en Bogotá y empezó con los trámites para abrir una empresa. Para ello, tuvo que sacar su pasado judicial; se acercó a la entidad encargada y le negaron el documento.

Minutos después fue detenido, ya que tenía una orden de captura internacional desde Perú. En esa vez estuvo preso una semana. Las autoridades le dijeron que habían cometido un error.

En 2011, Martínez perdió de nuevo su libertad. Esto, después de que ocurriera un robo en la empresa donde trabajaba. Cuando dio sus declaraciones para esclarecer lo que había pasado, igual que los demás trabajadores, lo volvieron a detener.

El problema no se solucionó con facilidad. Pasó dos meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, por la misma orden de detención internacional. Aclarado el problema de los nombres, salió en libertad.

Años después, en enero de 2023, Martínez fue capturado a su ingreso a Colombia. Él regresó a su tierra por la enfermedad de su padre. “No le dieron la oportunidad el sábado que llegó en la madrugada de arribar a Colombia, en el avión le pidieron la cédula, entró la Interpol y detuvo a mi hermano” declaró la mujer al medio Noticias Caracol y declaración recogida por Semana.

“Cómo puede ser posible que un ciudadano de Colombia sienta temor de andar por las calles de su país. Él no pudo caminar más allá de la puerta del avión”, se lee en el mismo medio.

Hasta que las autoridades revisen su caso y comprueben su identidad, el hombre continúa a la espera de su libertad. Su familia abrió una página para apoyar al colombiano. Allí también se cuenta su pesadilla judicial.

“Libertad es que no lo juzguen injustamente por el mismo caso, libertad es que la justicia peruana individualice el verdadero delincuente y no persiga a mi hermano por más de una década. Libertad es que las autoridades colombianas no se ensañen con un inocente solo para mostrar resultados y complacer a los vecinos por cumplir acuerdos de cooperación”, se explica en un post de Facebook.

El domingo 22 de enero de 2023, el colombiano René Martínez envió un mensaje en video. En ese clip habla sobre la tristeza que le produjo estar detenido, ya que no pudo ver a su padre con vida. “Me robaron la oportunidad de sepultar a mi papá”.