Policías atan las manos y los pies de un hombre acusado de robar chocolate

Un hombre afrodescendiente, de 32 años de edad, fue amarrado por los pies y por las manos y llevado como carga por agentes de la Policía Militar de Brasil, tras robar dos tabletas de chocolate en un barrio de la localidad.

El caso quedó grabado en video y compartido en redes sociales, en dnode se ve que dos agentes llevan al hombre, boca abajo, atado, inmovilizado y gritando de dolor. Posteriormente lo lanzan a una camilla, para después ponerlo en la parte trasera de un automóvil.

"Por favor, estoy colaborando. ¡Calma!", se le escucha decir al implicado.

Según el portal de noticias RT, Claudinho Silva, defensor del Pueblo, señaló que este tipo de tratos no se pueden naturalizar y que la forma en la que trataron al hombre, le hizo recordar a un ‘pau de arara’, “expresión utilizada por los brasileños para describir el instrumento de tortura utilizado durante la dictadura en este país”.

Tem gente dizendo que não houve ditadura. Bem, abaixo temos uma imagem de um "desfile" em Minas lá na época da ditadura. Notem a felicidade do indígena no "pau de arara", percebam a mensagem de paz e harmonia difundida pelos milicos. Só se pode ter nojo do que foi a ditadura. pic.twitter.com/7VXEBECBB3