Policía fue sentenciada a 45 años de prisión por matar a su agresor en México

Alina Mariel Narcizo, mujer policía de México, fue sentenciada a 45 años de prisión por matar a su pareja sentimental, Luis Rodrigo N., mientras éste la agredía a golpes, en diciembre de 2019.

Según El Univesal, Alina fue acusada por el Ministerio Público de homicidio calificado con ventaja y luego de la lectura de la sentencia, la mujer pidió el uso de la palabra para agradecer que a través de su caso se evidencia, una vez más, el “machismo dentro del sistema de justicia” de México.

"Agradezco a la fiscalía y a este juzgador que abonaron a mi teoría de que este sistema machista favorece a los hombres", lamentó.

“El mismo día que Narciso Tehuaxtle fue sentenciada a 45 años, Juan Pérez fue condenado a 42 años, tres menos que la joven expolicía, por privar de la libertad, torturar, abusar sexualmente y asesinar a Marbella Valdez, una estudiante universitaria de 20 años cuyo cuerpo fue hallado maniatado y abandonado en un lote baldío” detalla el citado medio.

En la agresión en 2019, Alina fue golpeada por su pareja que también era policía y cuando vio que no se iba a detener y que tenía más furia en su mirada, la mujer le apntó con la pistola y entre llanto le pidió a su agresor que la dejara ir.

Pero Luis Rodrigo N., no cedió y se acercó a ella para continuar con la agresión. Alina abrió fuego contra el hombre quien antes de morir le dijo "mátate, te toca, mátate conmigo, si no, yo me voy a levantar y vas a valer madre". La mujer alegó defensa propia, pero las autoridades decidieron sentenciarla como homicida.