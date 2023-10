Pokémon y Van Gogh, una colaboración que conquista a los fans

El arte se fusiona con el ánime en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Así es, una muy peculiar colaboración ha sacado a la luz una exposición artística que fusiona las obras del famoso artista neerlandés y los personajes de Pokémon.

Con motivo del 50º aniversario de la pinacoteca se presentó los cuadros más famosos de Van Gogh teniendo como protagonistas a Pikachu, Eevee, Snorlax, entre otros. La muestra incluirá diversas actividades educativas y profundizará en la relación de los grabados de Japón y cómo inspiraron al artista y su surrealismo.

Esta exposición estará abierta hasta el 7 de enero de 2024 y desde su inauguración ya conmocionó a los fans de la también serie animada quienes buscan un recuerdo, un póster, un cuaderno o una postal. La mayoría de estos productos ya se han agotado.

Pokemon fans were going crazy at the Van Gogh museum in Amsterdam



