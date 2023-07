Planta de Pfizer quedó destruida por tornado en Estados Unidos

Una planta de productos inyectables sufrió las consecuencias de un tornado que pasó en la localidad de Rocky Mount, en Carolina del Norte, Estados Unidos, según informan agencias internacionales de información.

Los empleados tuvieron que abandonar las instalaciones ante la alerta del tornado y se encuentran bien, pero el edificio quedó completamente destruido y los encargados están haciendo una evaluación de los daños, así como también el impacto en la producción.

Según el portal de noticias RT, “El complejo de Rocky Mount produce alrededor del 30 % de los medicamentos inyectables estériles empleado en los hospitales estadounidenses. Además, en este sitio se fabrican fármacos antiinfecciosos, bloqueadores neuromusculares, así como jeringas y viales (recipientes de vidrio)”.

WATCH ? Pfizer pharmaceutical plant in North Carolina has been destroyed by a tornado pic.twitter.com/uo8xkdtIR6