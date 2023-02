Pescador encontró una rara langosta azul

El pasado fin de semana, el pescador Stuart Brown capturó a una rara langosta azul en las aguas de Irlanda del Norte (Reino Unido), mientras cumplía con su labor.

Los biólogos marinos sostienen que la probabilidad de pescar una langosta azul es de una en dos millones, por lo que se animan a calificar como inusual e incluso raro al animal que fue fotografiado y grabado por el pescador.

Lobsters' color comes from astaxanthin, which binds to other proteins. Depending on those bonds, the shell gets a color. Blue lobster are extremely rare, with in about 100 million



[read more: https://t.co/w06zYb0F36]

[? : https://t.co/ouQf0zgD9M]pic.twitter.com/UUNNqPULdr