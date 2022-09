Las autoridades investigan para determinar qué fue lo que iluminó el cielo en Escocia

Un extraño objeto iluminó el cielo la noche del miércoles en Escocia e Irlanda del Norte, según se puede observar en distintos videos publicados en redes sociales por usuarios que calificaron al hecho como algo ‘increíble e impresionante”.

Según el portal de noticias RT el objeto es un cuerpo celeste y según los medios locales, la bola de fuego se estrelló en el norte de Glasgow, aunque no se revelaron reportes oficiales sobre el impacto, la naturaleza del objeto o su origen.

Can’t believe I seen this and managed to catch it on camera!! Going over Paisley at 10pm☄️ #glasgow #paisley #meteor #comet #fireball @UKMeteorNetwork @Daily_Record pic.twitter.com/mH9o2062nI