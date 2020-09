Perú teme una segunda ola de COVID-19 en el continente americano

Las autoridades sanitarias de Perú, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia de COVID-19, alertaron este martes 22 de septiembre, sobre una posible segunda ola de la enfermedad en América, basándose en la situación que se presenta en Europa.



"Estamos atentos a lo que ocurre en Europa. No podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el Perú u otro país de las Américas", advirtió el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez.



En ese sentido, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reiteró que las cifras del impacto de la enfermedad están bajando "lentamente" en Perú, pero sostuvo que tienen que "estar preparados a lo que vaya a pasar en el mes que sigue".



"Solo el día a día nos lo dirá, podemos enfrentar un rebrote como en Europa", coincidió.



Fenómeno común



Suárez explicó que en Europa se observa que "entre cuatro a cinco meses después de los primeros picos epidémicos están teniendo verdaderos rebrotes o segunda ola" en países como Francia, Italia, España y Bélgica.





"Por tanto, no es un fenómeno aislado, es algo que se está presentando de manera común", aseguró antes de indicar que las zonas de mayor riesgo en Perú, que es el quinto país del mundo más afectado por la pandemia, son las que han recibido el menor impacto.



Citado por el diario local Perú 21, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, estimó que un rebrote se estaría dando en el país en dos o tres semanas en lugares donde se reportó la disminución de casos del virus, luego que se flexibilizaran las medidas de restricción, por lo que pidió a la ciudadanía mantener la guardia alta dado que la llegada de la vacuna va a demorar.



El Ministerio de Salud (Minsa) informó este 22 de septiembre, que los casos detectados de la COVID-19 desde marzo pasado ascendieron a 776.546, al sumarse 535 contagios en las últimas horas, mientras que los fallecimientos llegaron a 31.586, con otros 112 decesos.



A nivel mundial, Estados Unidos es el país con más fallecidos por coronavirus al superar el umbral fatídico de las 200.000, seguido de Brasil (137.000), India (89.000) y México (alrededor de 74.000). Solo cinco países —Perú, Bolivia, Chile, España y Brasil— ocupan un lugar más alto en las muertes per cápita por COVID-19.



Récord de óbitos en Argentina



En el extremo sur del continente, Argentina reportó este 22 de septiembre otras 470 muertes por COVID-19, la cifra más alta desde que se inició la pandemia en el país sudamericano, lo que acercó el total de fallecimientos a los 14.000 óbitos, informó el ministerio de Salud en un comunicado.



El país austral añadió otros 12.027 contagios para acumular 652.174 casos. El informe indicó además que hay 3.362 pacientes de COVID-19 internados en cuidados intensivos.



La provincia de Buenos Aires y la capital del país pasaron de concentrar más del 90 % de los nuevos casos a tener un peso cercano al 56,7 % debido al fuerte crecimiento de los contagios en diversos puntos del interior del país en las últimas semanas. (I)