Periodista de Univisión Jorge Ramos fue liberado tras una breve retención

El periodista mexicano Jorge Ramos y un equipo técnico de la cadena Univisión, de Estados Unidos, fue retenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, diferentes medios locales y estadounidenses anunciaron hace pocos minutos que ya fueron liberados.

Según información difundida por Diario El Colombiano, la denuncia fue difundida por el periodista Daniel Coronell, quien en su cuenta de Twitter publicó: “Atención: Un grupo periodístico de @Univision, encabezado por @jorgeramosnews, está arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores en Caracas”.

De acuerdo con Coronell, las razones de la retención tienen que ver con que “a Maduro no le gustaron sus preguntas”.

Minutos más tarde del anuncio, Coronell a través de la red social informó que Ramos anunció que fue liberado.

Las primeras informaciones, al equipo periodístico también le confiscaron los equipos técnicos con los que llegaron a Miraflores. La noticia se ha hecho eco a través de varios medios de comunicación que alertan sobre la medida contra el equipo periodístico.

