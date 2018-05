Mike Pence pide en la OEA que suspendan a Venezuela del organismo

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los Estados de la OEA que suspendan a Venezuela del organismo, al considerar que el gobierno de Nicolás Maduro ha convertido al país en una "dictadura".

"Hoy le pedimos a los miembros de esta institución que cumplan su compromiso de larga data con la democracia y la libertad, llamamos a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la organización", dijo Pence en un discurso ante el Consejo Permanente del organismo, reunido en sesión extraordinaria protocolaria.

Pence también solicitó a los países americanos que impidan que las autoridades venezolanas puedan "lavar dinero en sus sistemas financieros", que les impongan restricción de visas y que hagan que "Maduro rinda cuentas por destruir la democracia venezolana", con el fin de que Venezuela recupere "su libertad".

El vicepresidente de Estados Unidos, en un solemne discurso de 27 minutos que no tuvo opción a réplicas, instó a Maduro a que suspenda las "falsas" elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo.

"No habrá elecciones reales en Venezuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe. Serán unas elecciones falsas con un resultado falso", afirmó.

The so-called elections in Venezuela, scheduled for May 20, will be nothing more than a fraud and a sham. It will be a fake election with a fake outcome. We call on Maduro and his regime: suspend this sham election. Hold real elections. pic.twitter.com/38fT7jXHka

Pence denunció además la "oscura nube de tiranía" que pesa sobre los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El vicepresidente dijo en español "¡que viva Cuba libre!" y condenó la "represión" en Nicaragua y Venezuela en su primera alocución ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

The United States once again stands with the Cuban people in their stand for freedom. No longer will our dollars fund Cuba’s military, security, & intelligence services — the core of that despotic regime. In this administration, we stand & we will always say Que Viva Cuba Libre. pic.twitter.com/KRSHknkqq6