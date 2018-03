Peña Nieto recibe al yerno de Trump para tratar agenda bilateral

Fuentes de la Presidencia revelaron a Efe que la reunión terminó alrededor de las 16.00 hora local (22.00 GMT), unas dos horas y media después de haberse iniciado.



Kushner, yerno de Trump, se reunió previamente durante unas tres horas con el canciller mexicano, Luis Videgaray.



La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el martes que Peña Nieto recibiría a Kushner para "revisar el estado de distintos temas" de la agenda bilateral.



De acuerdo con la información, el enviado estadounidense acudiría a sus encuentros acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.



Hasta ahora no ha trascendido nada respecto al contenido de las pláticas, pero se espera que la Presidencia emita este miércoles un comunicado al respecto.



Su visita se produce diez días después de que el diario estadounidense The Washington Post informara de la cancelación de una visita prevista de Peña Nieto a la Casa Blanca.



Según el Post, ese encuentro entre Peña Nieto y Trump, que no se han reunido en la Casa Blanca desde que el segundo llegó al poder hace más de un año, se canceló después de una tensa llamada telefónica entre ambos, en la que hablaron sobre el polémico proyecto estadounidense de construir un muro en la frontera común. (I)