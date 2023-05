Pelea grupal terminó con dos arrestados en aeropuerto de Chicago

Un enfrentamiento verbal entre dos pasajeros, en el aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, Estado Unidos, desató una disputa campal y grupal en la zona en la que se recoge el equipaje.

Según el portal de noticias RT todo empezó luego de que dos personas golpearan a una joven de 24 años lo que provocó la intervención de otros presentes que participaron en la trifulca.

El mencionado medio sostiene que “Más de una decena de viajeros se lanzaron a puñetazos unos a otros, se jalaron del pelo y algunos terminaron golpeados en el suelo”.

Por último, los reportes indican que un hombre de 18 años y una mujer de 20 fueron arrestados bajo los cargos de agresión.

En redes sociales se publicaron videos del momento en el que se ve la pelea campal, grabada por otros testigos.

Sent in video of a brawl this morning at O'Hare International Airport.#Chicago pic.twitter.com/AiiLrobUk8