Pedro Sánchez inicia diálogo sobre el separatismo catalán

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del gobierno regional de Cataluña, Quim Torra, iniciarán conversaciones formales en las próximas horas con la esperanza de resolver la crisis política provocada por el movimiento separatista.

El presidente Pedro Sánchez y miembros de su gobierno recibirán al mandatario catalán Quim Torra y su delegación en el Palacio de la Moncloa, sede el gobierno español. No se esperan avances importantes en la reunión, dado el abismo político que separa a las partes.

El independentismo no tiene la mayoría social en Cataluña. Ha de asumirlo, reconocer a la parte de catalanes que no quiere la independencia.



Tras 10 años de agravios y reproches, hoy iniciaremos un diálogo. No será fácil, pero debe conducirnos al reencuentro.#SesiónDeControl pic.twitter.com/NzB3aPvh30