Pastora abandonó la iglesia para vender contenido erótico

Nikole Mitchell, una mujer que durante la mayor parte de su vida se dedicó a la iglesia cristiana al punto que llegó a ser pastora. No obstante, tras su divorcio tomó la decisión de mudarse a Ohio, Estados Unidos.

A sus 37 decidió cambiar el rumbo de su vida y vio en la plataforma OnlyFans la oportunidad de hacerlo. A pesar de que le hicieron pensar que era pecado, Mitchell ya no cambiaría de opinión.

Ahora cuenta que incursionar en esta APP le ha resultado bueno, “gano 100.000 dólares al mes, más de lo que ganaba en un año como pastora”, enfatizó a medios de comunicación.

Nikole se siente entusiasmada con lo que está consiguiendo, siempre quiso ser modelo y esta fue la oportunidad de cumplir ese sueño y, de paso, ganar dinero.

La exreligiosa confesó que este cambio de vida, además, le permitió aclarar dudas que tenía respecto a sus preferencias sexuales y gustos. "Yo estaba como, 'Oh, Dios mío, no creo que sea heterosexual' y asistió a una función de teatro LGTBIQ+ sacudió mi mundo”, confesó y lamentó: “Sabía que si revelaba mi rareza, lo perdería todo porque la iglesia no da la bienvenida a las personas queer”.

Tras su divorcio, comenta que pasó cerca de seis años sin tener relaciones sexuales y que ahora se identifica como una persona bisexual y pansexual.

Para acceder a su contenido, cada uno de sus seguidores paga USD 25 mensualmente.