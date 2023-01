Pastor echa a los feligreses por no tener dinero para el diezmo

El video de un pastor evangélico que gritaba y echaba a los feligreses del templo por no tener dinero para cancelar el diezmo se hizo viral a través de las redes sociales.

Las imágenes fueron registradas en Colombia, cuando en medio de un pronunciado discurso, el religioso empieza a increpar a los fieles, a los que amenazó con sacarlos con la Policía. "Ustedes firmaron la membresía y dice claramente que el pastor tiene autoridad, léanlo, lo dice claro, yo soy el pastor", indicó.

La reacción causó la indignación de aquellos -que incluso- tenían las cuotas a tiempo del 10% de sus salarios. "Que se vayan todos", reiteraba el pastor en medio de gritos, en medio de las palabras de los asistentes. "La Iglesia somos todos, no solo tú", dijo la persona que grababa.

El video se hizo viral en diferentes redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar en relación a la actitud del ministro: “yo alabo a Dios en casa, no tengo que ir a la iglesia a que me cobren como si fuera un arriendo”, “se nota que ese pastor está ahí por interés propio, porque una iglesia no corre a nadie así”; “Yo y mi esposa somos pastores, no solo que no cobramos sueldo y no contamos la ofrenda, sino que tampoco diezmar y ofrendar es obligación”, entre otros.