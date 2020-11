El Parlamento peruano aprobó la vacancia del presidente Martín Vizcarra “por incapacidad moral permanente”

El pleno del Congreso declaró la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Fueron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.



Por la mañana, el jefe de Estado ejerció su derecho a la defensa por cerca de una hora y posteriormente intervinieron los voceros de las bancadas y los demás legisladores.



Votaron a favor de la vacancia presidencial congresistas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Frente Amplio, Podemos, Unión por el Perú y Fuerza Popular.



A las 18:50 de este 9 de noviembre, el presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció el fin del debate y pidió que se diera lectura al Reglamento del Congreso sobre el trámite de una moción de vacancia presidencial y el tenor del pedido de destitución de Vizcarra por permanente incapacidad moral.



Durante su exposición, el mandatario reiteró que el Congreso debía ser consciente de que una vacancia podía generar dudas e incertidumbre sobre la economía peruana. “Lo peor que podemos hacer justo ahora es sumergir al país en un terreno de inestabilidad”, arguyó. Agregó además que eso podía colocar a todos en una situación “incierta”.



Esta segunda moción de vacancia presencial fue impulsada por la bancada de Unión por el Perú (UPP) y otros legisladores, luego de que aspirantes a colaboradores eficaces revelaran ante la Fiscalía que Martín Vizcarra habría recibido coimas cuando ejerció como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) por los proyectos de la irrigación Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua.



El jefe del Estado llegó poco después de las 10:00 al hemiciclo del Parlamento junto a su abogado para ejercer su derecho a la defensa. En su intervención, aclaró que, de momento, solo ha sido citado por la Fiscalía en una etapa preliminar de la investigación por presuntos pagos irregulares en la licitación de las dos obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua.



Martín Vizcarra recordó que también hay un número de congresistas investigados por presunta corrupción y que podrían estar haciendo uso de la vacancia presidencial para ocultar sus propias pesquisas por "intereses personales". "(La presunta incapacidad moral) no puede ser usada como espada de Damocles, sin corroborar, la democracia no puede estar en amenaza permanente", remarcó.



No obstante, sostuvo que "no existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno". "Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis", dijo Vizcarra.



Miguel Vivanco Reyes, de la bancada Fuerza Popular, pidió a las Fuerzas Armadas acatar la decisión del pleno del Legislativo. "Quiero dirigirme a las Fuerzas Armadas y decirles que, de darse la vacancia, tienen que respetar el orden constitucional", refirió.

Tras su exhortación a los militares, Miguel Vivanco Reyes pidió al actual titular del Congreso, Manuel Merino, que, "de llegar a ser presidente de la República, trabaje en beneficio del pueblo peruano, de los más necesitados, y en conjunto con todas las fuerzas políticas, porque el país no merece llegar a un bicentenario en constantes conflictos entre poderes". (I)



