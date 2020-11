Manuel Merino: Un repaso a la vida política de quien deberá asumir la presidencia del Perú

Nacido en Tumbes en el año 1961, Manuel Merino de Lama es un empresario vinculado al rubro de la ganadería y agricultura. Por su experiencia en el campo alcanzó la representación de diversas agrupaciones en defensa de la sector agrario de su región natal.



En el año 1979 inicia su vínculo con Acción Popular (AP). Comenzó integrando el comando de juventudes de la agrupación política, lo que finalmente lo llevó a oficializar su inscripción en el partido. En el año 2001 fue la militancia de AP la que lo eligió para participar en las elecciones generales, donde alcanzó una curul. Un año atrás había postulado al parlamento, pero no tuvo éxito.



En su primer periodo como congresista por Tumbes, entre los años 2001 y 2006, se desempeñó además como presidente de Defensa del Consumidor.



Intentó alcanzar su reelección inmediata bajo una alianza entre Acción Popular, Somos Perú y otras agrupaciones políticas en la candidatura a la presidencia de Valentín Paniagua, pero no lo consiguió. Por otro lado, no logró llegar a la presidencia regional de Tumbes en el 2010.



Citan mañana a las 17:00 horas para la Sesión Solemne de asunción del cargo del presidente de la república. pic.twitter.com/JWTZ8H6BP0 — Congreso del Perú (@congresoperu) November 10, 2020



Para el periodo 2011-2016 alcanzó los votos necesarios para regresar al Parlamento. En esta ocasión también postuló por Tumbes con el partido Acción Popular, en una alianza con Perú Posible para la candidatura del expresidente Alejandro Toledo.



Manuel Merino, ya con experiencia en el Legislativo, llegó a integrar la Mesa Directiva presidida por el entonces integrante del Partido Nacionalista Daniel Abugattás entre los años 2011 y 2012. Otro cargo importante fue el de presidente de la Comisión de Vivienda entre los años 2012 y 2013.



Por tercera vez fue elegido parlamentario para el periodo complementario 2020-2021 tras el cierre del Congreso por el presidente de la República, Martín Vizcarra. En este nuevo periodo, Manuel Merino alcanzó el máximo cargo en el parlamento: presidente del Congreso de la República.



En su discurso como presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, agradeció al pueblo de Tumbes y a su partido Acción Popular por haberlo respaldado a lo largo de su carrera política. "Agradezco también a mis correligionarios, los líderes de mi partido y mi querido pueblo de Tumbes, a quien le debo este honor. La historia, estimados congresistas, ha querido darle a Acción Popular un rol articulador, de regreso al equilibrio de poderes y al fortalecimiento de la democracia", indicó.



Una de las crisis políticas que generó más comentarios en su contra fue una llamada que hizo al comandante general de la Marina para asegurarle que el Parlamento actuaría "de una manera totalmente responsable" ante la crisis política en medio del primer pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.



"Con total y absoluta transparencia se hizo un llamado a la calma, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la ciudadanía, porque se podía generar una crisis (...) Han querido poner en evidencia una comunicación a la Marina en la que lo único que le manifesté fue que, ante la crisis, el Congreso actuaría de una manera totalmente responsable", señaló en conferencia de prensa. (I)





Fuente: Diario RPP de Perú